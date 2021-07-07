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Находящийся под домашним арестом Протасевич завел аккаунт в Twitter

Газета.Ru
29 минут назад
Основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, находящийся под домашним арестом, начал вести новый аккаунт в Twitter.
«Потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь всего буду на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать, я постараюсь максимально быстро на это ответить», — заявил Протасевич в видеообращении.
В ответ на один из комментариев он также заявил, что его процессуальный статус не изменился. При этом Протасевич заверил, что ведет аккаунт и отвечает на сообщения самостоятельно, «без присмотра».
23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.
В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.
В июне текущего года Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием и были переведены под домашний арест.
В мире,Видео,София Сапега,Роман Протасевич,
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