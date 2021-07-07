Зеленский увязал членство Украины в ЕС с числом погибших в Донбассе

По мнению политика, такая ситуация является несправедливой, так как украинцы в полной мере «разделяют европейские ценности» и отстаивают свою независимость ради интеграции.

Он также не увидел прямой связи между экономическими и социальными реформами, которые стране необходимо провести для вступления в блок, и желанием его членов признать республику как равную себе по статусу.