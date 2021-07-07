Зеленский увязал членство Украины в ЕС с числом погибших в Донбассе

По мнению политика, такая ситуация является несправедливой, так как украинцы в полной мере «разделяют европейские ценности» и отстаивают свою независимость ради интеграции.
«Мы одинаковы Но, как мы видим, цена членства в ЕС разная», — сказал Зеленский.
Он также не увидел прямой связи между экономическими и социальными реформами, которые стране необходимо провести для вступления в блок, и желанием его членов признать республику как равную себе по статусу.
«В большинстве своем это вопрос геополитический», — считает политик.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий КулебаупрекнулНАТО в бездействии в вопросе вступления страны в альянс. По его словам, альянс ничего не сделал с 2008 года для того, чтобы Украина могла стать его членом.
«Сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий у вас», — озадачился глава МИД.