Талибы раскрыли планы насчет Афганистана и других стран

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО
начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден
говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность, в частности, аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция. Также США попросили
Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять около девяти тысяч афганцев, помогавших американцам во время их кампании.