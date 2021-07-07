Обзор иноСМИ: Украинский генерал назвал сроки войны в Донбассе

Генерал назвал сроки новой войны в Донбассе

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Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в беседе с «Телеграфом», что решение о новом обострении в Донбассе пока не принято.

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«Впереди – встречи Зеленского с Меркель, с Байденом. По их итогам возможно решение о встрече или не встрече Путина с Зеленским», - отметил он.

По мнению Романенко, именно после этого, в конце лета или начале осени, обстановка в регионе может ухудшиться - вплоть до «доведения ситуации до уровня локальной войны».

«Причем с любой из трех сторон – север, восток или юг. Или в комбинации, или одновременно», - подчеркнул он.

«Россия начала наступление на французский алкоголь»

Российский парламент принял закон, который разрешает использовать название «шампанское» только для российских игристых вин. Таким образом, французские игристые вина из региона Шампань не смогут продавать в России под традиционным наименованием, пишет Valeurs Actuelles.

«Мы могли бы объявить войну и за меньшее. Россия Владимира Путина только что начала наступление на французский алкоголь», - отмечает издание.

Французские интернет-пользователи в комментариях к новости назвали ситуацию «экспроприацией» и «местью за санкции».

«Он [закон - прим.ред.] направлен не против шампанского, а против Макрона и его приспешников, которые продолжают принимать решения о санкциях», - написал steph3.

Пользователь Sato отметил, что во времена, «когда Арсена Люпена играет темнокожий актер, все понятия меняются местами».

ЕС начал торг по беженцам

Из-за пандемии поток нелегальных мигрантов из Африки в ЕС ослаб, но коронавирус, а вслед за ним и контроль на границах, слабеют и мигранты вновь пытаются добраться до Европы через Средиземное море. С мая резко увеличилось количество прибывших из Африки в Италию и Испанию, пишет турецкий портал Duvar.

ЕС уже много лет обсуждает распределение беженцев в соответствии с численностью населения стран. Однако Венгрия, Польша, Чехия и Словакия решительно выступают против такой схемы. Италия и ЕС впервые начали совместные переговоры с Тунисом по контролю над миграционным потоком. Такое соглашение есть у ЕС с Марокко, благодаря ему количество мигрантов, прибывающих в Испанию, уменьшилось на пятьдесят процентов. Duvar отмечает, что Марокко и Турция периодически используют мигрантов как инструмент давления, ослабляя контроль на границах.

На Украине запретили «Не родись красивой»

В первом полугодии 2021 года на Украине запретили демонстрацию и распространение семи фильмов и сериалов. Как сообщает УНИАН, речь идет о пяти продуктах российского производства - «Ищите маму», «Не плачь по мне, Аргентина!», «Не родись красивой», «Одноклассницы», «Счастливого пути!», а также о двух украинских - «Али-Баба и сорок разбойников» и «Офицерские жены».

По данным агентства, запрет связан с тем, что в создании этих картин принимали люди, позже попавшие в украинские «черные списки». УНИАН указал среди них актрису Юлию Глебову, певца Дениса Клявера , актеров Константина Кабанова и Романа Курцина.

В Китае нашли способ остановить конец света

Китайские исследователи хотят отправить более 20 крупнейших ракет на учения по уничтожению «астероида апокалипсиса» - большого и опасного небесного тела, сообщает Fox News. Канал отмечает, что умение уничтожать такие астероиды может иметь решающее значение, если «смертоносная скала» однажды возьмет курс на Землю.