Баранец «пригласил в покойники» корабли Великобритании

При этом, если корабль-нарушитель не свернет с выбранного курса, то он будет обездвижен, «для этого достаточно вырубить винт или загнать в бочину торпеду». После чего «под тотальным прицелом кинокамер, посекундно фиксирующим все это действо» на борт поднимается российская команда и составит акт, а корабль «с большим позором при помощи буксира потащат в российский порт».