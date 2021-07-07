В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Баранец «пригласил в покойники» корабли Великобритании

Алиса Селезнёва
1 час назад
России уже надоели насмешки со стороны Лондона, поэтому следующая провокация в Крыму может закончится для кораблей британского военного флота куда печальнее. Об этом ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Баранец «пригласил в покойники» корабли Великобритании
Фото: ТАССТАСС
23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После чего Defender покинул российские воды. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, комментируя этот инцидент, заметил, что корабли флота Ее Величества «продолжат совершать проходы через украинские воды».
Видео дня
По мнению Баранца, в следующий раз британские суда может ждать куда более жесткий прием.
«Еще за несколько миль до приближения к государственной границе Российской Федерации эти корабли будут несколько раз оповещены по так называемому шестнадцатому каналу. После того, как они пересекут нашу границу, мы, как и в прошлый раз, постараемся подать вполне очевидный сигнал нарушителю», - пояснил он.
При этом, если корабль-нарушитель не свернет с выбранного курса, то он будет обездвижен, «для этого достаточно вырубить винт или загнать в бочину торпеду». После чего «под тотальным прицелом кинокамер, посекундно фиксирующим все это действо» на борт поднимается российская команда и составит акт, а корабль «с большим позором при помощи буксира потащат в российский порт».
«А может и не придется никого уже утаскивать. Нас уже утомили насмешки ( ) Я хочу, чтобы мои слова передали британским адмиралам: господа, мы приглашаем ваши корабли в покойники! Тела же ваших моряков, отправившихся на очередное «завоевание Крыма», станут отличной подкормкой для местных рыб — они скажут вам большое спасибо», - заметил военный корреспондент.
Ранее президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии» отметил, что ситуация с эсминцем была спланированной провокацией, чтобы оценить реакцию России. Глава государства подчеркнул, что этот инцидент вряд ли смог бы поставить мир на грань Третьей мировой войны, даже если бы Россия потопила корабль. Эксперты отметили, что этими словами он провел новую «красную линию» для западных стран.
В мире,Виктор Баранец,Владимир Путин,МИД,Комсомольская правда,Республика Крым,Россия,Соединенное Королевство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители