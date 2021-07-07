Баранец «пригласил в покойники» корабли Великобритании

«Еще за несколько миль до приближения к государственной границе Российской Федерации эти корабли будут несколько раз оповещены по так называемому шестнадцатому каналу. После того, как они пересекут нашу границу, мы, как и в прошлый раз, постараемся подать вполне очевидный сигнал нарушителю», - пояснил он.
«А может и не придется никого уже утаскивать. Нас уже утомили насмешки ( ) Я хочу, чтобы мои слова передали британским адмиралам: господа, мы приглашаем ваши корабли в покойники! Тела же ваших моряков, отправившихся на очередное «завоевание Крыма», станут отличной подкормкой для местных рыб — они скажут вам большое спасибо», - заметил военный корреспондент.