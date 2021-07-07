Двое полицейских получили ранения при стрельбе в Киеве

Ранее в ходе перестрелки в Сочи погибли двое судебных приставов, которые приехали с судебным постановлением о сносе дома. Хозяин жилья, 61-летний Вартан Кочьян, открыл по ним огонь. Перед своим задержанием Кочьян выступил с заявлением. Он рассказал, что жил в этом доме с четырех лет, но ему не дали оформить землю и тем самым «довели». Также он добавил, что это его земля, а также родителей и детей, и он ни о чем не жалеет.