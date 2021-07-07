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Стрельба в Киеве: двое пострадавших

Алиса Селезнёва
36 минут назад
В результате стрельбы в Киеве, по предварительным данным, получили ранения двое полицейских. Об этом со ссылкой на украинское телевидение пишет ТАСС.
Двое полицейских получили ранения при стрельбе в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Осведомленный источник уточнил изданию «Обозреватель, что стрельба велась на Голосеевском проспекте в Киеве.
«Предварительно ранение получил один полицейский. Состояние второго – уточняется», - заметил он.
При этом, по информации 24 канала, стрелявший в полицейских мужчина забаррикадировался в квартире, где могут находиться другие люди. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, спасатели, врачи и спецназ.
Ранее в ходе перестрелки в Сочи погибли двое судебных приставов, которые приехали с судебным постановлением о сносе дома. Хозяин жилья, 61-летний Вартан Кочьян, открыл по ним огонь. Перед своим задержанием Кочьян выступил с заявлением. Он рассказал, что жил в этом доме с четырех лет, но ему не дали оформить землю и тем самым «довели». Также он добавил, что это его земля, а также родителей и детей, и он ни о чем не жалеет.
В мире,ИТАР-ТАСС,Киев,
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