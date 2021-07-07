Японка в знак протеста попыталась потушить олимпийский огонь во время эстафеты. Инцидент произошёл в городе Мито к северо-западу от Токио.
На кадрах, снятых очевидцами видно, как огненосец пробегает эстафету олимпийского огня. Его окружает коридор из людей. Через несколько секунд одна из этой толпы достаёт водный пистолет и в момент, когда огонь максимально близко от неё начинает стрелять из этого водного пистолета с криками “Конец Олимпиады”.
Выяснилось, что это была 53-летняя японка из города Хитачи Кайоко Такагаши. Таким образом она решила выразить протест против проведения летней Олимпиады в Токио в связи с пандемией COVID-19.
Стоит отметить, что женщину сразу заметили представители полиции и арестовали. Какие наказание грозит женщине - неизвестно.