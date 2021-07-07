Японка в знак протеста попыталась потушить олимпийский огонь во время эстафеты. Инцидент произошёл в городе Мито к северо-западу от Токио.

На кадрах, снятых очевидцами видно, как огненосец пробегает эстафету олимпийского огня. Его окружает коридор из людей. Через несколько секунд одна из этой толпы достаёт водный пистолет и в момент, когда огонь максимально близко от неё начинает стрелять из этого водного пистолета с криками “Конец Олимпиады”.