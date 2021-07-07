Иммунолог предсказал Европе четвёртую волну COVID-19

Неизбежной считает четвёртую волну коронавируса в Европе профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала. В интервью РИА Новости он заявил, что её следует ждать уже осенью этого года, но, скорее всего, она будет не такой сильной.

Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. Во Франции, например, число выявляемых ежедневно новых случаев заболевания перестало снижаться и снова немного возросло. Оно составляло 28 июня 509, но 3 июля уже снова было на уровне трёх тысяч, — сказал эксперт.

Причина, по его словам, в штаммах-мутантах «дельта» и «дельта плюс», против которых вакцины оказываются менее эффективны. Сейчас учёным нужно получить больше информации о них.

Иммунолог уверен, что скоро в Европе будет достаточно высокий уровень коллективного иммунитета вопреки тому, что «слишком быстрая отмена защитных мер отбросит нас обратно».

Кроме того Жан-Люк Гала не исключил, что скоро люди будут вакцинироваться от коронавируса ежегодно, как в случае с гриппом.