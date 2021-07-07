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Огромного 3D-кота на экране билборда в Токио сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Огромный реалистичный трехмерный кот появился на экране у железнодорожной станции Синдзюку в Японском Токио. Он спит, ходит, наблюдает за пешеходами и мяукает. Видео удивило пользователей социальных сетей.
Сообщается, что реалистичность изображения была достигнута с помощью нового цифрового рекламного щита. В высоту он занимает три этажа, а его площадь равна 154,7 квадратного метра. Изогнутый светодиодный экран способен передавать изображения в качестве 4K, а динамики позволяют сопровождать его звуком.
Гигантский кот был создан для привлечения внимания к новой 3D-технологии.
Стоит отметить, что кот должен был появиться на улицах Токио 12 июля. Он будет просыпаться каждое утро в 7 часов и ложиться спать в час ночи. В данный момент трёхмерный усатый появляется ненадолго в течение дня.
В мире,Видео,Синдзюку,
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