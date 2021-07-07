Огромного 3D-кота на экране билборда в Токио сняли на видео

Сообщается, что реалистичность изображения была достигнута с помощью нового цифрового рекламного щита. В высоту он занимает три этажа, а его площадь равна 154,7 квадратного метра. Изогнутый светодиодный экран способен передавать изображения в качестве 4K, а динамики позволяют сопровождать его звуком.
Стоит отметить, что кот должен был появиться на улицах Токио 12 июля. Он будет просыпаться каждое утро в 7 часов и ложиться спать в час ночи. В данный момент трёхмерный усатый появляется ненадолго в течение дня.