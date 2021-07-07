Огромного 3D-кота на экране билборда в Токио сняли на видео

Огромный реалистичный трехмерный кот появился на экране у железнодорожной станции Синдзюку в Японском Токио. Он спит, ходит, наблюдает за пешеходами и мяукает. Видео удивило пользователей социальных сетей.

Сообщается, что реалистичность изображения была достигнута с помощью нового цифрового рекламного щита. В высоту он занимает три этажа, а его площадь равна 154,7 квадратного метра. Изогнутый светодиодный экран способен передавать изображения в качестве 4K, а динамики позволяют сопровождать его звуком.

Гигантский кот был создан для привлечения внимания к новой 3D-технологии.