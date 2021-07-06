Порошенко открыл Нью-Йорк на Украине

Фото: @petroporoshenko/Instagram @petroporoshenko/Instagram

«Не все знают, но у Украины есть свой Нью-Йорк. Это произошло благодаря решению Верховной Рады вернуть Новгород (поселку Новгородское — прим. ред. «Газета.Ru») историческое название», — пояснил политик.

Он также уточнил, что Нью-Йорк в данный момент находится под охраной 10-й Отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБР).

Порошенко рассказал, что в украинском Нью-Йорке есть музей, здание которого было построено в 1910 году. Однако, по словам экс-президента, директор «был вынужден» закрыть дверь на замок, когда узнало его приезде и желании провести экскурсию в музее.

Политик пригласил всех желающих посетить поселок.

Ранее Верховная рада поддержала постановление о переименовании поселка Новгородское Донецкой области в пгт. Нью-Йорк.