Порошенко открыл Нью-Йорк на Украине

Фото: @petroporoshenko/Instagram@petroporoshenko/Instagram
«Не все знают, но у Украины есть свой Нью-Йорк. Это произошло благодаря решению Верховной Рады вернуть Новгород (поселку Новгородское — прим. ред. «Газета.Ru») историческое название», — пояснил политик.
Он также уточнил, что Нью-Йорк в данный момент находится под охраной 10-й Отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБР).
Порошенко рассказал, что в украинском Нью-Йорке есть музей, здание которого было построено в 1910 году. Однако, по словам экс-президента, директор «был вынужден» закрыть дверь на замок, когда узнало его приезде и желании провести экскурсию в музее.
Политик пригласил всех желающих посетить поселок.
Ранее Верховная рада поддержала постановление о переименовании поселка Новгородское Донецкой области в пгт. Нью-Йорк.
Поселение Нью-Йорк основано немецкими переселенцами во времена правления Екатериной II. Их потомки в 1920-е были депортированы в Амурскую область, где основали новое поселение. Поселок в Донецкой области носил название Нью-Йорк до 1951 года — его не переименовывали, пока отношения СССР и США не испортились в результате Холодной войны.