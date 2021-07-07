США анонсировали переговоры с РФ по кибербезопасности

При этом она подчеркнула, что в ситуации с кибератакой на Kaseya разведсообщество США к настоящему моменту не делало официальных заявлений о том, кто именно за ней стоит. «Разведсообщество пока не приписало эту атаку [кому-либо], специалисты по вопросам кибербезопасности согласны с тем, что [группировка] REvil действует из России, [имея] подразделения по всему миру», – отметила Псаки, добавив, что оценка произошедшего будет продолжена.

Позже пресс-секретарь Белого дома вновь подчеркнула, что атаку на Kaseya, вероятно, совершили преступные элементы, и власти США пока не сделали официальных заявлений относительно виновных. «Есть эти переговоры на уровне экспертов < > и контакты. Это важная часть дальнейших шагов и важная часть того, что стало результатом их (лидеров России и США) беседы [в Женеве]. Помимо этого < > сигнал, который мы четко направляем, [состоит в том], что даже с этими криминальными элементами, и мы не говорим, что они исходят от властей или находятся под управлением властей, но даже [в ситуации] с этими действующими лицами, на них (на России) лежит ответственность», – продолжила Псаки.