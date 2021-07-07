США анонсировали переговоры с РФ по кибербезопасности

«Как президент [США Джо Байден] ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину, когда они встречались, если российское правительство
не может или не будет принимать меры против проживающих на территории РФ преступников, мы будем принимать меры или оставлять за собой право принимать меры самостоятельно. < > В наших беседах – мы были в контакте напрямую – мы продолжаем четко передавать это послание», – заявила Псаки.
При этом она подчеркнула, что в ситуации с кибератакой на Kaseya разведсообщество США к настоящему моменту не делало официальных заявлений о том, кто именно за ней стоит. «Разведсообщество пока не приписало эту атаку [кому-либо], специалисты по вопросам кибербезопасности согласны с тем, что [группировка] REvil действует из России, [имея] подразделения по всему миру», – отметила Псаки, добавив, что оценка произошедшего будет продолжена.
Позже пресс-секретарь Белого дома вновь подчеркнула, что атаку на Kaseya, вероятно, совершили преступные элементы, и власти США пока не сделали официальных заявлений относительно виновных. «Есть эти переговоры на уровне экспертов < > и контакты. Это важная часть дальнейших шагов и важная часть того, что стало результатом их (лидеров России и США) беседы [в Женеве]. Помимо этого < > сигнал, который мы четко направляем, [состоит в том], что даже с этими криминальными элементами, и мы не говорим, что они исходят от властей или находятся под управлением властей, но даже [в ситуации] с этими действующими лицами, на них (на России) лежит ответственность», – продолжила Псаки.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать
собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России. В том же месяце источники в администрации США сообщали, что Байден может поручить
военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.