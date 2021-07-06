В Сомали боевики из "Аш-Шабаб" захватили город Бадвейн

Во второй половине дня отряды "Аш-Шабаб" вошли в Бадвейн спустя менее 12 часов после того, как город был отбит у них правительственными силами, отмечает портал. По его словам, уходу армейских частей из Бадвейна предшествовали упорные бои.

Бадвейн находился под контролем "Аш-Шаба" с минувшего апреля. Однако утром 6 июля боевики покинули его без боя при подходе сомалийской армии. Затем, как передает "Губджуг ньюс", террористы перерезали пути снабжения Бадвейна и задержали продвижение армейской колонны, которая должна была укрепить позиций правительственных частей в городе. Вслед за этим террористы атаковали Бадвейн.