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В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за преступлений с использованием оружия

Газета.Ru
14 минут назад
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа преступлений с огнестрельным оружием.
В Нью-Йорке ввели режим ЧС
Фото: EPAEPA
«Сегодня я издаю указ о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с применением огнестрельного оружия. Насилие с использованием огнестрельного оружия привело к кризису в сфере общественного здравоохранения», — написал он в Twitter.
По мнению главы штата, такая мера позволит направить на преодоление этого кризиса все необходимые ресурсы и внимание.
Ранее сообщалось, что в США 4 июля в День независимости застрелили 150 человек.
Нью-Йорке произошла 21 перестрелка с 26 жертвами. Кроме того, конфликты с применением оружия произошли в Чикаго, Техасе, Вирджинии, Огайо, Далласе и Атланте.
В мире,Происшествия,Эндрю Куомо,Нью-Йорк,
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