В Нью-Йорке ввели режим ЧС

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«Сегодня я издаю указ о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с применением огнестрельного оружия. Насилие с использованием огнестрельного оружия привело к кризису в сфере общественного здравоохранения», — написал он в Twitter.

По мнению главы штата, такая мера позволит направить на преодоление этого кризиса все необходимые ресурсы и внимание.

Ранее сообщалось, что в США 4 июля в День независимости застрелили 150 человек.