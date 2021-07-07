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Митинг противников ЛГБТ-сообщества окончился в Тбилиси

Газета.Ruиещё 2
10 часов назад
Митинг противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, проходящий у здания парламента, завершился. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии. На проспекте Руставели, по последним сведениям, не осталось ни одного демонстранта. Дорога полностью открыта для движения машин. Утром 5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города также ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Еще нападению подверглись представители СМИ. После нападения на участников мероприятия и журналистов отменили "Марш достоинства", организованный ЛГБТ-сообществом. Организаторы мероприятия добавили, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, "полную насилия". Ранее в Грузии задержали трех человек за избиение репортеров на митинге против ЛГБТ-сообщества. Согласно данным МВД, двое из трех задержанных ранее были судимы. Им грозит штраф или лишение свободы сроком до двух лет.
Митинг противников ЛГБТ-сообщества окончился в Тбилиси
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,ЛГБТ,Тбилиси,
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