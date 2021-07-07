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В Германии арестовали 800 наркоторговцев

Газета.Ruиещё 1
6 часов назад
В Германии полиция провела крупную спецоперацию против наркоторговцев, сообщает Общественное телевидение России.
В Германии арестовали 800 наркоторговцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Арестованы около 800 человек, изъяты порядка пяти тонн героина, кокаина и марихуаны, более 100 тысяч таблеток экстази и 28 млн долларов наличными.
К преступникам полицейских привел голландский мессенджер, который активно использовали злоумышленники. Совместно с коллегами из Нидерландов и Франции германские правоохранители взломали сервис и расшифровали закодированную переписку. На это потребовалось больше года.
В мире,Происшествия,Общественное телевидение России,
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