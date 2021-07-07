В Германии арестовали 800 наркоторговцев

Арестованы около 800 человек, изъяты порядка пяти тонн героина, кокаина и марихуаны, более 100 тысяч таблеток экстази и 28 млн долларов наличными.

К преступникам полицейских привел голландский мессенджер, который активно использовали злоумышленники. Совместно с коллегами из Нидерландов и Франции германские правоохранители взломали сервис и расшифровали закодированную переписку. На это потребовалось больше года.