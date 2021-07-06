Китай и Россия создали новую вакцину от коронавируса

Вакцина сейчас ожидает одобрения российских властей.Специалисты Китая и России успешно завершили процесс совместной разработки новой вакцины от COVID-19. Об этом заявил «Интерфаксу» посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.«Работа велась в Санкт-Петербурге, она успешно завершена. Теперь ожидается ее одобрение российскими разрешительными органами для использования», — сказал глава китайской дипмиссии.В Москве начали прививать от COVID детейВ марте в интервью «Интерфаксу» Чжан Ханьхуэй рассказал, что сейчас проходит третья стадия клинических испытаний совместного препарата.