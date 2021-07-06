Латвия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса

В Латвии коронавирусом заразились 137 699 человек, из которых 2 531 пациент скончался.

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что страна столкнулась с четвертой волной пандемии коронавируса. Кошта также отметил, что из-за этого темпы вакцинации населения будут наращиваться в ближайшие две недели.