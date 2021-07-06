Латвия
ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для работников здравоохранения, образования и социального ухода. Об этом сообщается на сайте правительства.
Кроме того, компании смогут увольнять непривитых сотрудников.
«У работодателей будет право увольнять работников, которые до 15 сентября не получат сертификат COVID-19, подтверждающий вакцинацию или факт перенесенной болезни», — говорится в заявлении кабмина.
В Латвии коронавирусом заразились 137 699 человек, из которых 2 531 пациент скончался.
Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что страна столкнулась с четвертой волной пандемии коронавируса. Кошта также отметил, что из-за этого темпы вакцинации населения будут наращиваться в ближайшие две недели.