В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Латвия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса

Газета.Ru
39 минут назад
Латвия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для работников здравоохранения, образования и социального ухода. Об этом сообщается на сайте правительства.
Латвия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Кроме того, компании смогут увольнять непривитых сотрудников.
«У работодателей будет право увольнять работников, которые до 15 сентября не получат сертификат COVID-19, подтверждающий вакцинацию или факт перенесенной болезни», — говорится в заявлении кабмина.
В Латвии коронавирусом заразились 137 699 человек, из которых 2 531 пациент скончался.
Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что страна столкнулась с четвертой волной пандемии коронавируса. Кошта также отметил, что из-за этого темпы вакцинации населения будут наращиваться в ближайшие две недели.
В мире,Латвия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители