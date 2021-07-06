«Всего лишь неравнодушная белоруска»: за что Агурбаш грозит 12 лет тюрьмы

Заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш заявила «Газете.Ru», что готова на время отказаться от выступлений в стране в связи с уголовным преследованием. На родине певицы в ее отношении возбуждено два дела — за разжигание вражды и публичное оскорбление президента. По словам самой Агурбаш, она действовала исключительно в рамках закона и просто делилась мнением о происходящем.

Анжелика Агурбаш не исключила, что из-за уголовного дела она еще долгое время не сможет выступать на родине.

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"Все будет зависеть от ситуации. Сейчас я невъездная в Белоруссию, даже если очень захочу туда приехать - или мои слушатели захотят меня там услышать. Единственное место, куда я попаду, приехав в Белоруссию, - это СИЗО на Володарского, а потом в тюрьму на 12 лет", - сказала "Газете.Ru" исполнительница.

Последний раз певица выступила в Белоруссии в июле 2020 года на концерте в День Независимости у стелы " Минск - город-герой". Спустя примерно месяц на этом месте начали собираться протестующие против избрания президента Александра Лукашенко на шестой срок. Агурбаш открыто поддерживала оппозицию в соцсетях. В Москве она выходила к посольству Белоруссии в рамках акции солидарности.

При этом, по словам самой певицы, к ее деятельности как артистки никаких вопросов не было.

"Никакого негатива в отношении меня как творческого человека нет. Да и по какому поводу? Я всего лишь неравнодушная белоруска, высказала свое мнение по поводу происходящего - политики Александра Григорьевича Лукашенко. Даже если была какая-то критика, то это все было в рамках закона. Я не нарушала законы и те статьи, которые мне инкриминируются", - пояснила она.

Накануне, 5 июля, Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к российским властям с просьбой о выдаче певицы Анжелики Агурбаш. В ее отношении возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК Белоруссии) и за публичное оскорбление президента (часть 2 статьи 368).

Утверждается, что с августа 2020 года Агурбаш "размещала в интернете сведения, направленные на возбуждение социальной вражды" в отношении силовиков, госслужащих, представителей власти, "выступающих за сохранение действующего государственного конституционного строя" республики.

Кроме того, как заявляют прокуроры, в высказанных певицей оскорблениях содержалось обвинение президента страны "в совершении особо тяжких преступлений".

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале белорусского ведомства, уголовное дело было возбуждено еще в мае 2021 года.

"В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.

Максимальное наказание по предъявленным обвинениям в Белоруссии - 12 лет лишения свободы.

2 июля Агурбаш опубликовала в Instagram видеообращение, в котором рассказала, что объявлена в розыск и что Минск требует ее экстрадиции. Певица призвала "небезразличных людей в стране и за границей" объединить свои усилия и добиться референдума:

"Земляки! Наша жизнь, наше будущее и будущее наших детей сегодня зависит только от нас. Пришло время заявить о начале формирования организационного комитета по созданию инициативной группы по проведению в декабре-январе конституционного референдума!"

В "инициативную группу", по мнению Агурбаш, должны войти все штабы и политические партии. Певица также попросила политических деятелей "отбросить амбиции" на второй план.

"Газета.Ru" обращалась за комментариями по уголовному преследованию артистки к некоторым ее белорусским коллегам, однако они отказались говорить на эту тему.