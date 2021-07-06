Провокация: МИД Эстонии о задержании консула в Петербурге

Как сообщили ранее ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сотрудники службы задержали с поличным эстонского консула в Санкт-Петербурге при получении им от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ЦОС.