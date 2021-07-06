Провокация: МИД Эстонии о задержании консула в Петербурге

"Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России, - приводит его слова портал ERR. - Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам - членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом. В интересах Эстонии иметь добрых соседей и конструктивные отношения со своими соседями".
"С точки зрения Эстонии, подобный инцидент показывает, что Россия выбрала путь конфронтации вместо конструктивности и настроя на изменение негативных тенденций в отношениях с Евросоюзом, - сказал представитель МИД. - Для нас это еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями".