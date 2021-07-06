Пока вы не уснули: названа страна-"рассадник" новых мутаций COVID

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Названа страна-"рассадник" новых мутаций COVID-19

Софья Сандурская / АГН Москва

Великобритания может стать «рассадником» новых мутаций коронавирусной инфекции. Об этом рассказал во вторник, 6 июля, доктор Хилари Джонс.

По его словам, в стране слишком полагаются на вакцинацию граждан, несмотря на то что для борьбы с коронавирусом нужны и другие меры.

— У нас будет фабрика, настоящий рассадник новых вариантов вируса, — сообщил врач.

Выживших нет: раскрыты подробности крушения Ан-26 на Камчатке

Обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.

"Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать", - сказал он.

Офицер НАТО предсказал войну в Черном море из-за Путина

Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что именно Россия виновата в том, что сейчас в Чёрном море столько эсминцев стран — членов НАТО , в том числе Defender, Ross и других военных ркораблей. Офицер альянса заявил в интервью Obozrevatel, что «смерть несущие корабли» рано или поздно втянут обе стороны в какой-нибудь инцидент, который спровоцирует войну.

Опасную ситуацию, по словам Табаха, создал президент России Владимир Путин . По его приказу россияне якобы провоцируют корабли НАТО на столкновение.

ПФР: пенсии россиян превысят 20 тысяч рублей

К 2024 году среднегодовой размер страховой пенсии россиян составит 20 388 рублей против сегодняшних 16 789 рублей. Соответственно, пенсия повысится на 3599 рублей.

Расчет был произведен Трехсторонней комиссией, которая рассмотрела бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР).

Благодаря индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров достигнет в 2022 году 18 447 рублей, в 2023-м -19 399 рублей, в 2024-м — 20 388 рублей. Эти данные представлены в утвержденных характеристиках бюджета ПФР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Лукашенко ограничил транзит товаров из ФРГ в Россию

EPA/ТАСС

Белорусский президент Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит товаров из Германии через территорию страны в Китай и Россию.

Такое заявление он сделал во время совещания с правительством Белоруссии, где обсуждаются ответные меры на санкции со стороны стран Запада. Слова Лукашенко приводит БЕЛТА.

"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания", — сказал глава государства.

Байден ответил на вопрос о России с помощью шпаргалки

Президенту США Джо Байдену понадобилась шпаргалка, чтобы ответить на вопрос о российских кибератаках, американского лидера «подловили» во время похода в магазин. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

В ходе общения продавец задал главе государства вопрос о «причастности» России к цифровой атаке на более 200 американских предприятий, о чем ранее сообщали СМИ.

Байден не сразу нашел что ответить и достал шпаргалку.

В Белоруссии вынесли приговор Виктору Бабарико

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего соперника президента страны Александра Лукашенко на выборах 2020 года и председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал политика виновным по статьям «Получение взятки» и «Легализация средств, полученных преступным путем». На политика также был наложен штраф в размере 46 миллионов белорусских рублей (1,3 миллиарда российских), ему зачли в срок наказания время, проведенное в СИЗО . Приговор обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.

В России новый рекорд по суточной смертности от COVID-19

В России установлен очередной рекорд по суточной смертности от новой коронавирусной инфекции: 737 человек (максимальное значение за всю пандемию). Об этом 6 июля сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число умерших в Москве — 114, Санкт-Петербурге — 99, Иркутской области — 33.

Сборной Украины запретили ехать на ЧМ по пляжному футболу в Москве

Асоціація пляжного футболу України

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили национальной команде ехать на чемпионат мира, который пройдёт в Москве с 21 по 29 августа. Об этом сообщает издание ua.tribuna.com.

На минувшей неделе сборная Украины успешно преодолела отборочные соревнования на чемпионат мира. В турнире примут участие 16 команд, жеребьёвка состоится в Цюрихе (Швейцария) 8 июля.

На Кубани выпало две месячные нормы осадков

До двух месячных норм осадков выпало в шести муниципалитетах Краснодарского края, об этом 6 июля сообщили в пресс-службе администрации региона.