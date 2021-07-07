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В Британии пообещали новые заходы кораблей в «воды Украины»

RT на русскомиещё 2
37 минут назад
ВМС Великобритании продолжат заходить в «территориальные воды Украины», заявил глава МИД страны Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender.
В Британии пообещали новые заходы кораблей в «воды Украины»
Фото: ReutersReuters
Как отмечается, британский корабль, вторгшийся в территориальные воды России, следовал самым коротким и прямым маршрутом.
«Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом», — приводит РИА Новости слова Рааба.
Он подчеркнул, что Великобритания «продолжит так делать».
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты и Британия во время провокации с эсминцем Defender в Чёрном море пытались вскрыть систему береговой обороны России.
23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.
Российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения.
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