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Европейская страна заявила о четвертой волне коронавируса

Lenta.ruиещё 2
45 минут назад
Португалия столкнулась с четвертой волной коронавируса, заявил премьер-министр страны Антониу Кошта. Его слова приводит РИА Новости.
Четвертая волна коронавируса настигла Португалию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Кошты, Португалия «все еще находится перед лицом пандемии» и в государстве не могут позволить себе отвлечься или расслабиться.
«От нас требуется ускорение процесса вакцинации», — добавил он.
Отмечается, что за последние сутки в юго-западной европейской стране было выявлено 2170 новых случаев коронавируса, скончался один человек.
Ранее Всемирная организация здравоохранения включила Португалию, а также Россию и Великобританию в число стран, где отмечается подъем уровня заболеваемости коронавирусом.
В мире,ВОЗ,РИА Новости,Португалия,
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