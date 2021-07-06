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В Киеве пригрозили взорвать мэрию

Lenta.ru
59 минут назад
В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мэрию, из здания эвакуируют сотрудников и посетителей. Об этом сообщает «Страна.ua».
В Киеве пригрозили взорвать мэрию
Фото: Public Domain / WikimediaPublic Domain / Wikimedia
«Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина», — заявил замглавы городской администрации Владимир Бондаренко.
В начале июня 21-летний житель Запорожья сообщил спасателям о минировании торгового центра и потребовал предоставить ему вертолет с миллионом долларов, чтобы избежать жертв. Пока операторы вели со злоумышленником переговоры, полиция эвакуировала людей из здания, а сам он снизил требуемую сумму до 15 тысяч долларов.
Информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Молодого человека задержали через несколько часов в его квартире. Он был пьяный и не смог пояснить мотивы своих действий.
В мире,Происшествия,Владимир Бондаренко,Киев,
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