«Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», — объяснил Данилов.

По его мнению, Россия «напала на Грузию и Украину» после того, как в 2008 году на саммите НАТО Франция и Германия выступили против предоставления Киеву Тбилиси плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.

Он также отметил, что в последнее время Германия «поменяла свой тон».

«Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России», — подчеркнул Данилов.

Ранее секретарь СНБО обвинил Россию в желании сделать Черное море своим озером. Он добавил, что Украина намерена укреплять безопасность в Черноморском регионе в сотрудничестве со странами-членами НАТО.

В июне Данилов назвал членство в альянсе гарантом независимости Украины. При этом он заявил, что олигархическая экономика и ее коррупционная составляющая не позволят Киеву «получить билет» в НАТО.

Рамблер

Лидер Соединённых Штатов Америки Джо Байден пообещал противостоять «агрессивным действиям» России вместе с Украиной.

Политик добавил, что США никогда не признают принадлежность Крыма к РФ. В Вашингтоне также подтвердили работу над привлечением Москвы к ответственности за якобы свою деятельность на территории Незалежной.

Кроме того, руководство США продолжит помогать тем, кто работает над мирным, демократическим и процветающим будущим своей страны, говорится на официальном сайте Белого дома.

Семь лет назад РФ, нарушив нормы международного права, которыми руководствуются современные государства, сотрудничая друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность своей соседки Украины, вторглась в Крым <...>. Соединённые Штаты [Америки] продолжат поддерживать Украину и её союзников и партнёров, как и с самого начала этого конфликта, — передаёт Вашингтон.

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, отказавшегося признавать Крым российским. По его словам, о принадлежности полуострова давно высказались его жители.

Во всём мире знают, что Крым является российской территорией, отметил сенатор в своём Telegram-канале.

И от мнения Байдена этот исторический факт не изменится, — говорится в его сообщении.

Пушков добавил, что не президенту США «решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что присоединение Крыма к России было ошибкой. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

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«Крымская платформа — это способ исправить ошибки 2014 года, когда незаконные действия России застали мир врасплох», — отметил он.

По словам Кулебы, при помощи этого саммита Украина продемонстрирует, что «длинная дуга истории склоняется к уважению международного права».

На Украине ведут активную подготовку по созданию так называемой «Крымской платформы», которая должна помочь Киеву «вернуть» полуостров. Разработкой занимается украинский МИД во главе с Дмитрием Кулебой, который уже назвал основные принципы нового формата, в том числе отметив важность обеспечения эффективности санкций против России и работы в сфере защиты прав человека.

Россия будет рассматривать любые попытки вернуть Крым Украине как антироссийскую агрессию, заявила Мария Захарова . По словам представителя МИД РФ, киевские власти давно утратили доверие крымчан, а внешняя политика Украины опирается на крайне шаткие постулаты. Среди них Захарова назвала насильственную украинизацию и поощрение неонацизма.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила власти Украины за попытки вернуть Крым. Ее слова передает РИА «Новости».

«Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу «Крымская платформа», как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, новая стратегия «деоккупации», принятая МИДом Украины во главе с Дмитрием Кулебой, вряд ли поможет Киеву. Захарова напомнила, что Киев нарушает международное право, вводя санкции против полуострова и блокируя подачу воды в Крым. Доверие жителей Крыма к украинским властям давно утрачено, подчеркнула дипломат.

Захарова также заявила, что «Крымская платформа» представляет собой ни что иное, как форум для «обсуждения фантомных болей» украинского руководства.

«Их политика тотальной насильственной украинизации, поощрение неонацизма, нарушение языковых, культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, борьба с инакомыслием, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства — все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины», — добавила она.

Наконец, представитель МИД РФ призвала Украину уважать выбор крымчан и территориальную целостность России.

20 января председатель ОБСЕ , глава МИД Швеции Анн Линде в интервью «Европейской правде» предостерегла Украину от попыток силой вернуть Крым и Донбасс.

Журналист задал ей вопрос, может ли быть примером для Украины возвращение Азербайджаном территорий Нагорного Карабаха.

«Да» — в том смысле, что вам (Украине) также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но «нет» — в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно не установить устойчивый мир», — отметила Линде.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт», а возврата к «старому режиму» быть не может. 11 марта 2018 года Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины.

Ранее Путин говорил, что ни на секунду не сомневался в введении санкций после воссоединения Крыма и России. Глава российского государства отметил, что, «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира». По словам Путина, от России мало кто ожидал столь решительных и быстрых действий.