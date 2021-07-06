Украина расплатится за «Мотор Сич» портом Одессы

Китая существуют торгово-экономические планы по Украине , от которых в Поднебесной не отказывались, отметил в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

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Киев пытается сотрудничать с Пекином

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение, в котором подразумевается расширение сотрудничества Киева и Пекина в сфере строительства инфраструктуры.

Приоритетом названы железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникация, муниципальное и инженерное строительство. Соглашение является рамочным, из него не следует, что Украина и Китай будут реализовывать конкретные проекты.

Китай наращивает импорт продукции широкого потребления на украинский рынок. Китайский импорт постоянно растет несмотря на перманентный экономический кризис на Украине, так дело шло до 2020 года, пока не пришла пандемия COVID-19.

Падение китайского импорта на Украину в первом квартале 2020 года является ситуативным – показатели снова походят к рекордам. Украина с каждым годом все больше зависит от продукции из КНР, причем в основном от ее технологичного сегмента.

В 2020 году украинцы экспортировали товаров в Китай на 7,1 млрд долларов, а импортировали на 8,3 млрд долларов. Обмен неравноценен не только по цифрам: Украина экспортирует сырье и сельскохозяйственную продукцию, а Китай – широкую номенклатуру товаров.

Поднебесная превратилась в главного украинского торгово-экономического партнера, но сотрудничество напоминает колониальный подход. Не идет речи о китайских инвестициях в украинскую экономику, несмотря на разговоры Киева о таком сотрудничестве.

Китай подписал с Украиной ряд контрактов в сфере инфраструктуры и транспорта, но ни локомотивов, ни скоростной электрички из Киева в аэропорт Борисполь не появилось. После 2014 года на Украине сложилась пожароопасная ситуация, и это смущает КНР.

Украина интересна Китаю как инструмент

«Перспективы сотрудничества Китая с Украиной зависят от конъюнктуры. Пекин со многими подписывает рамочные соглашения, а их конкретное наполнение будет определяться актуальной ситуацией», - констатирует Луконин.

Китайцы привыкли тщательно оценивать риски, а на Украине мало того, что экономический кризис, так нет понимания дальнейшего развития. Главной проблемой 2014 для Киева является не потеря Крыма или война в Донбассе, а отсутствие понимания будущего.

Украина де-факто разорвала торгово-экономические связи с Россией – торговый оборот снизился в 4 раза, из-за чего украинская сторона потеряла как минимум 30 млрд долларов чистого товарообмена, а торговля с ЕС хоть и увеличилась, но незначительно.

Страна так и не вернулась к стабильному развитию, интересы национальной экономики находятся у киевских властей не на первом месте. В такой ситуации китайский бизнес не считает возможным вкладываться на Украине в осуществление серьезных проектов.

«Китай заинтересован в торговой экспансии, пусть там и объявили о политике двойной циркуляции, т. е. ориентации экономического развития на внутренний спрос. Пекин продолжает активно работать на внешнеэкономической арене, однако есть вопросы по перспективности Украины. Разве что Китай может использовать эту страну в игре против ЕС», - резюмирует Луконин.

Пекин уже проводит такую политику в отношении стран, входящих в формат «16+1», куда входят страны Восточной и Центральной Европы. Речь идет не только о торгово-экономическом обмене, но и о сотрудничестве в сферах культуры и науки.

На Украине регулярно рассказывают о необъятных богатствах данной страны, но Китаю интересны подсолнечное масло, зерно и другие товары сельскохозяйственного происхождения, иногда разговор захода о продукции, созданной на предприятиях ВПК.

«Китайцы сами не понимают, что им может быть интересно на Украине с точки зрения развития инфраструктуры. Разговор идет об индустриальных возможностях, доставшихся Украине от СССР», - заключает Луконин.

Недавно был случай с «Мотор Сич» , который украинские власти забрали у китайских инвесторов по указке США. Американцы не хотят, чтобы Пекин получил доступ к передовым вертолетодвигательным технологиям.

Китайцы оценивают убытки в 3 млрд долларов, но у Украины нет средств для компенсации китайских требований.

«Пекин заявил, что история с «Мотор Сич» не скажется на политических отношениях с Киевом, потому что инициатором конфликта являлись США, но счет китайцы все равно предъявят Украине», - констатирует Луконин.

Китайские затраты украинцам придется возмещать, возможно не деньгами, а преференциями и льготными условиями для инфраструктурных начинаний КНР. Пекин интересует Украина в качестве транзитной страны для сбыта китайских товаров в ЕС.