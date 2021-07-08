Лукашенко назначил нового управделами президента

Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На этой должности Иванов заменил Виктора Шеймана. Ранее Иванов возглавлял Белорусский республиканский союз потребительских обществ (Белкоопсоюз).
Вы не просто управляющий делами президента, но и будете дополнительно заниматься вопросами как высшее должностное лицо, — отметил Лукашенко, обращаясь к Иванову.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не превратится в «отстойник» нелегальных мигрантов, стремящихся в Евросоюз. Власти страны не допустят этого, особенно на фоне политики ЕС в отношении России и Белоруссии. В республике продолжат заниматься основными вызовами на границе.
Кроме того, власти Белоруссии отправили дополнительные силы в погранотряды для охраны госграницы с Украиной, на рубежах республики увеличили количество подобных подразделений.