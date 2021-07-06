Лукашенко решил наказать Германию заодно с Россией и Китаем

Фото: Дмитрий Астахов/РИА «Новости» Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Сам Лукашенко связал введение очередного пакета санкций против Белоруссии с 80-летием начала Великой Отечественной войны. Он с возмущением заявил, что Европе «плевать» на народ, который больше всего пострадал в результате «нашествия европейского фашизма», передает БЕЛТА.

Также президент заявил, что ему известно, кто в США, Европе и других странах выступает против поставок комплектующих и основных узлов для белорусских предприятий.

«Мы их знаем. У нас есть опыт», — сказал он припомнив историю с Nivea. Компания ранее отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Белоруссии, после чего Минск ввел ограничения на поставки ее продукции в страну.

«Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину — там хорошие дороги», — съязвил Лукашенко.

В июне Евросоюз принял четвертый пакет санкций против Белоруссии. В него попали 166 физический и 15 юридических лиц. ЕС ограничил Минску доступ на свои финансовые рынки, кроме того, ввел ограничения на закупки нефти, калийных удобрений и табака.