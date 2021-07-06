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Лукашенко решил наказать Германию заодно с Россией и Китаем

Уника Новости
2 часа назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Россию и Китай. Соответствующее поручение он дал во время совещания с кабинетом министров, обсуждая ответ на новые санкции Запада против Минска.
Лукашенко решил наказать Германию заодно с Россией и Китаем
Фото: Дмитрий Астахов/РИА «Новости»Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Сам Лукашенко связал введение очередного пакета санкций против Белоруссии с 80-летием начала Великой Отечественной войны. Он с возмущением заявил, что Европе «плевать» на народ, который больше всего пострадал в результате «нашествия европейского фашизма», передает БЕЛТА.
Также президент заявил, что ему известно, кто в США, Европе и других странах выступает против поставок комплектующих и основных узлов для белорусских предприятий.
«Мы их знаем. У нас есть опыт», — сказал он припомнив историю с Nivea. Компания ранее отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Белоруссии, после чего Минск ввел ограничения на поставки ее продукции в страну.
«Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину — там хорошие дороги», — съязвил Лукашенко.
В июне Евросоюз принял четвертый пакет санкций против Белоруссии. В него попали 166 физический и 15 юридических лиц. ЕС ограничил Минску доступ на свои финансовые рынки, кроме того, ввел ограничения на закупки нефти, калийных удобрений и табака.
Также введен запрет на поставки продукции и передачу технологий военного и двойного назначения, предоставление услуг страхования для белорусских властей. К санкциям против Белоруссии присоединились власти США, Канады и Австралии.
В мире,Александр Лукашенко,ЕС,Россия,Минск,Китай,Беларусь,Германия,
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