"Так начинались войны": американский военный о ситуации в Черном море

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что обстановка в Черном море стала более напряженной и может привести к военному конфликту. Об этом сообщает «Обозреватель».

Фото: ТАСС ТАСС

Табах заявил, что Черное море «не играет большой стратегической роли», так как «простреливается и просматривается со всех сторон».

«Турция, страна НАТО перекроет Босфор - и Черное море закрыто. Кроме того, это море окружено странами НАТО», - заявил Табах.

По его мнению, накалило обстановку присоединение Крыма к России.

«Он [Путин - прим.ред.] создал намного больше опасностей. Именно поэтому мы видим в Черном море столько боевых кораблей, как Defender или Ross и другие эсминцы. По-английски «эсминец» - «destroyer», «разрушитель», «уничтожитель». Это корабли, которые несут смерть, с мощным оружием, с «томагавками». Их никогда столько не было в Черном море», - заявил бывший военный.

По его мнению, реакция россиян на появление таких кораблей «рано или поздно приведет к какому-то инциденту».

«Очень часто так начинались войны, начинались конфликты», - подчеркнул он.

Во время недавней «Прямой линии» президент Владимир Путин заявил, что третья мировая не началась бы, даже если Россия потопила бы британский эсминец.

Ситуацию с появлением корабля Defender неподалеку от Крым он назвал провокацией.

«Эсминец зашел, преследуя военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций», - заявил он.

Путин добавил, что даже настоящая атака на корабль, а не предупредительные выстрели, не поставили бы мир на грань третьей мировой войны.