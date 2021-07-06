"Так начинались войны": американский военный о ситуации в Черном море

Капитан первого ранга ВМС США
в отставке Гарри Табах заявил, что обстановка в Черном море стала более напряженной и может привести к военному конфликту. Об этом сообщает
«Обозреватель».
Табах заявил, что Черное море «не играет большой стратегической роли», так как «простреливается и просматривается со всех сторон».
«Турция, страна НАТО перекроет Босфор - и Черное море закрыто. Кроме того, это море окружено странами НАТО», - заявил Табах.
По его мнению, накалило обстановку присоединение Крыма к России.
«Он [Путин - прим.ред.] создал намного больше опасностей. Именно поэтому мы видим в Черном море столько боевых кораблей, как Defender или Ross и другие эсминцы. По-английски «эсминец» - «destroyer», «разрушитель», «уничтожитель». Это корабли, которые несут смерть, с мощным оружием, с «томагавками». Их никогда столько не было в Черном море», - заявил бывший военный.
По его мнению, реакция россиян на появление таких кораблей «рано или поздно приведет к какому-то инциденту».
«Очень часто так начинались войны, начинались конфликты», - подчеркнул он.
Во время недавней «Прямой линии» президент Владимир Путин заявил, что третья мировая не началась бы, даже если Россия потопила бы британский эсминец.
Ситуацию с появлением корабля Defender неподалеку от Крым он назвал провокацией.
«Эсминец зашел, преследуя военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций», - заявил он.
Путин добавил, что даже настоящая атака на корабль, а не предупредительные выстрели, не поставили бы мир на грань третьей мировой войны.
«Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны», - подчеркнул он.