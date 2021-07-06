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В трех провинциях Турции зафиксировали случаи заражения "дельтой плюс"

ТАССиещё 1
1 час назад
Три случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс" впервые зафиксированы в Турции, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"[Случаи заболевания штаммом] "дельта плюс" были зафиксированы в трех разных провинциях у трех людей. Одной из провинций является Стамбул, в Анкаре случаев нет. Заболевшие не вакцинированы, их общее состояние в норме", - сказал глава Минздрава Турции.
По словам Коджи, в республике также наблюдается "неуклонный рост случаев заражения штаммом "дельта". "Число провинций, где были зарегистрированы случаи заболевания этим штаммом, достигло 30", - добавил он.
Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 5,440 млн, умерли 49 874 человека, выздоровели 5,310 млн пациентов.
Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения от коронавируса с помощью российской вакцины "Спутник V", китайской CoronaVac производства Sinovac Biotech, а также вакцины компаний Pfizer и BioNTech.
По данным Министерства здравоохранения Турции, к настоящему времени в республике привились от коронавируса более 53 млн человек, из них первый компонент вакцины получили 36 млн.
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