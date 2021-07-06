В Исландии подвели итоги эксперимента с четырехдневкой

В Исландии
рассказали об итогах эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей, который проводили с 2015 по 2019 годы. В нём приняли участие 3000 человек или 1% всех трудоспособных граждан страны. По словам исследователей, эксперимент завершился с огромным успехом: испытуемые сотрудники стали счастливее, работали лучше, нашли баланс между работой и личной жизнью, а также стали менее подвержены стрессу и выгоранию. После завершения исследования профсоюзы добились сокращения рабочей недели для десятков тысяч людей по всей стране.
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Отчёт о результатах эксперимента опубликовали Ассоциация за устойчивость и демократию Исландии (Alda) и британский центр Autonomy. В исследовании принимали участие работники самых разных сфер — полицейские, учителя, врачи, продавцы, воспитатели, чиновники и т. д.
Хотя эксперимент и назвали «четырёхдневной неделей», на самом деле большинство работников просто не брали полный рабочий день. Они сокращали рабочее время с традиционных 40 до 35 или 36 часов в неделю. При этом экономия времени на работе достигалась за счёт отказа от ненужных встреч, более коротких перерывов и перехода в дистанционный режим. Зарплату никому из участников эксперимента не снижали.
Как отметили исследователи, производительность труда испытуемых не снизилась, а в некоторых случаях даже возросла. Сами работники рассказали, что у них появилось больше времени на встречи с семьёй и друзьями, а также на отдых и хобби. Кроме того, они меньше ощущали стресс и беспокойство как дома, так и на работе.
Издержки организаций при этом не выросли, за исключением сферы здравоохранения, где пришлось нанять больше сотрудников, чтобы закрывать смены.
После успешного завершения эксперимента с четырёхдневкой исландские профсоюзы добились сокращения рабочей недели для десятков тысяч людей по всей стране. Согласно последним данным, 86% трудоспособного населения Исландии перешли на сокращенную рабочую неделю или получили право сократить рабочее время.
«Это исследование показывает, что крупнейший в мире эксперимент по внедрению сокращенной рабочей недели в организациях государственного сектора по всем показателям был ошеломляюще успешным. Результаты показывают, что государственный сектор созрел для того, чтобы стать пионером в смысле введения сокращенной рабочей недели — и правительства других стран могут воспользоваться его уроками», — заявил руководитель исследований в Autonomy Уил Стронге.
Четырёхдневка в России
О введении четырёхдневной рабочей недели говорят и в других странах, в том числе и в России. В 2019 году эту тему поднял занимавший тогда должность премьер-министра Дмитрий Медведев
. Он отмечал, что повсеместный технологический прогресс ведёт к сокращению рабочих мест и времени.
Однако за полтора года идею Медведева так и не оформили на законодательном уровне. Проведённое осенью 2020 года исследование показало, что переход на сокращённую рабочую неделю не поддерживают большинство российских предпринимателей. Против введения четырёхдневки тогда выступил 81% опрошенных бизнесменов, большая часть из них при этом отнеслись к инициативе «определённо отрицательно».
В начале марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
заявила , что в России ещё не назрел вопрос о переходе на четырёхдневную рабочую неделю, а пандемия и удалёнка и вовсе усилили желание сотрудников ходить в офис.