В Исландии подвели итоги эксперимента с четырехдневкой

Исландии рассказали об итогах эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей, который проводили с 2015 по 2019 годы. В нём приняли участие 3000 человек или 1% всех трудоспособных граждан страны. По словам исследователей, эксперимент завершился с огромным успехом: испытуемые сотрудники стали счастливее, работали лучше, нашли баланс между работой и личной жизнью, а также стали менее подвержены стрессу и выгоранию. После завершения исследования профсоюзы добились сокращения рабочей недели для десятков тысяч людей по всей стране.

Фото: Pxhere, CC0 Pxhere, CC0

Отчёт о результатах эксперимента опубликовали Ассоциация за устойчивость и демократию Исландии (Alda) и британский центр Autonomy. В исследовании принимали участие работники самых разных сфер — полицейские, учителя, врачи, продавцы, воспитатели, чиновники и т. д.

Видео дня

Хотя эксперимент и назвали «четырёхдневной неделей», на самом деле большинство работников просто не брали полный рабочий день. Они сокращали рабочее время с традиционных 40 до 35 или 36 часов в неделю. При этом экономия времени на работе достигалась за счёт отказа от ненужных встреч, более коротких перерывов и перехода в дистанционный режим. Зарплату никому из участников эксперимента не снижали.

Как отметили исследователи, производительность труда испытуемых не снизилась, а в некоторых случаях даже возросла. Сами работники рассказали, что у них появилось больше времени на встречи с семьёй и друзьями, а также на отдых и хобби. Кроме того, они меньше ощущали стресс и беспокойство как дома, так и на работе.

Издержки организаций при этом не выросли, за исключением сферы здравоохранения, где пришлось нанять больше сотрудников, чтобы закрывать смены.

После успешного завершения эксперимента с четырёхдневкой исландские профсоюзы добились сокращения рабочей недели для десятков тысяч людей по всей стране. Согласно последним данным, 86% трудоспособного населения Исландии перешли на сокращенную рабочую неделю или получили право сократить рабочее время.

«Это исследование показывает, что крупнейший в мире эксперимент по внедрению сокращенной рабочей недели в организациях государственного сектора по всем показателям был ошеломляюще успешным. Результаты показывают, что государственный сектор созрел для того, чтобы стать пионером в смысле введения сокращенной рабочей недели — и правительства других стран могут воспользоваться его уроками», — заявил руководитель исследований в Autonomy Уил Стронге.

Четырёхдневка в России

О введении четырёхдневной рабочей недели говорят и в других странах, в том числе и в России. В 2019 году эту тему поднял занимавший тогда должность премьер-министра Дмитрий Медведев . Он отмечал, что повсеместный технологический прогресс ведёт к сокращению рабочих мест и времени.

Однако за полтора года идею Медведева так и не оформили на законодательном уровне. Проведённое осенью 2020 года исследование показало, что переход на сокращённую рабочую неделю не поддерживают большинство российских предпринимателей. Против введения четырёхдневки тогда выступил 81% опрошенных бизнесменов, большая часть из них при этом отнеслись к инициативе «определённо отрицательно».