ЕС полностью отказался от пластиковой посуды

Евросоюз окончательно отказался от пластиковой посуды после вступления в силу в субботу, 3 июля, соответствующего закона. Об этом сообщил в Twitter еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс, пишет газета «Известия».
Как отметил еврочиновник, закон запрещает производство и продажу одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок, ватных палочек, а также изготовленных из пенопласта одноразовых контейнеров для еды и напитков.
Документ был принят Европарламентом еще в 2019 году. А к 3 июля все страны Евросоюза обязаны были убрать все одноразовые пластиковые изделия с рынка.