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В Евросоюзе полностью отказались от пластиковой посуды

Газета.Ru
1 час назад
Евросоюз окончательно отказался от пластиковой посуды после вступления в силу в субботу, 3 июля, соответствующего закона. Об этом сообщил в Twitter еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс, пишет газета «Известия».
ЕС полностью отказался от пластиковой посуды
Фото: ТАССТАСС
Как отметил еврочиновник, закон запрещает производство и продажу одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок, ватных палочек, а также изготовленных из пенопласта одноразовых контейнеров для еды и напитков.
Документ был принят Европарламентом еще в 2019 году. А к 3 июля все страны Евросоюза обязаны были убрать все одноразовые пластиковые изделия с рынка.
В мире,Европарламент,ЕС,
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