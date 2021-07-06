В США определили главные недостатки Китая как сверхдержавы

Согласно интегральному рейтингу мощи стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), составленному аналитическим центром в Сиднее
Lowy Institute, США сохраняют за собой первенство по уровню влияния в АТР. В то же время у Китая, несмотря на рост экономического влияния, ограничены возможности предлагать другим странам привлекательную модель развития, в основе которой лежали бы оригинальные ценности. Поэтому, отмечают эксперты RAND, о «китайской модели» можно говорить скорее теоретически, чем на практике. Они считают, что у Китая нет четкого и последовательного списка мер, который можно было бы применить в другой стране.