В США определили главные недостатки Китая как сверхдержавы

По мнению аналитиков, в ближайшее время китайская экономика столкнется с проблемами. Привлекательность страны снизится на фоне роста тревоги из-за несоблюдения прав человека. Кроме того, попытки Китая усилить свое влияние будут ограничены тем, что объекты его влияния «разделяют больше ценностей с США, чем с Китаем».