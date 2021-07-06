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Германия ослабит COVID-ограничения для прибывающих из России

ТК «Звезда»
31 минуту назад
Власти Германии с 7 июля ослабят ограничения, связанные с новой коронавирусной инфекцией, для прибывающих из России. Об этом сообщается на сайте Института Роберта Коха - он является частью структуры Министерства здравоохранения ФРГ.
Германия ослабит COVID-ограничения для прибывающих из РФ
Фото: Marcel Kusch dpa GloballookpressMarcel Kusch dpa Globallookpress
Ранее Россия была внесена в список регионов распространения нового штамма коронавируса. С 7 же июля государство будет перенесено в список стран с высокой заболеваемостью, что, в свою очередь, означает смягчение карантина к прибывающим из России. Согласно обновленным правилам, карантин по прибытии можно закончить, отправив в электронном формате справку о прививке (принимаются только допущенные в Евросоюзе вакцины), о перенесенном заболевании или же об отрицательном ПЦР-тесте, который необходимо выполнить на пятый день после прибытия.
Ограничения также ослабят для Великобритании, Индии, Непала и Португалии.
В мире,ЕС,Россия,Германия,
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