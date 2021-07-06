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Германия ослабила ограничения для прибывающих из России

RT на русском
39 минут назад
Власти Германии смягчают правила въезда из пяти стран, в том числе из России, Великобритании и Индии.
Германия ослабит ограничения для прибывающих из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава страны.
Изменения вступают в силу с 7 июля.
Как отмечается, сейчас каждый прибывающий, независимо от вакцинации и перенесённого заболевания, должен в течение двух недель находиться на карантине по прибытии в Германию.
С 7 июля из карантина можно будет выйти, если отправить через электронный формуляр справку о прививке или предоставить справку о перенесённом заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте.
Помимо России, ограничения будут ослаблены для Великобритании, Португалии, Индии и Непала.
В мире,Общество,Россия,Соединенное Королевство,Германия,
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