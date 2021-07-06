Зафиксирована первая смерть от черной плесени

Врачи связали этот случай с тем, что пациентка переболела коронавирусной инфекцией, которая сильно ослабила ее организм. Медики изучают еще несколько подозрительных летальных исходов, которые могут быть связаны с «черной плесенью». Однако они пока лабораторного подтверждения не получили.