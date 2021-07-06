Зафиксирована первая смерть от черной плесени

Врачи связали этот случай с тем, что пациентка переболела коронавирусной инфекцией, которая сильно ослабила ее организм. Медики изучают еще несколько подозрительных летальных исходов, которые могут быть связаны с «черной плесенью». Однако они пока лабораторного подтверждения не получили.
Мукормикоз, или «черная плесень», — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог.
При попадании в организм он поражает
бронхолегочную систему, уши, горло, нос и кожу. Однако угрожает он в большинстве случаем людям со слабым иммунитетом — диабетикам, людям с аутоиммунными заболеваниями и тем, чей организм истощен после борьбы с другой болезнью.