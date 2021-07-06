Белоруссия подготовила ответ на санкции Евросоюза

«Хочу подчеркнуть, что комплекс мер в ответ на западные санкции готов. Мы выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем и озвучим», — заявил глава кабмина.
«Мы готовы к тому, чтобы применять специальные защитные меры в отношении нашего рынка. Это касается не только инвестиционного импорта в Беларусь, но и товаров народного потребления. У нас есть все полномочия для того, чтобы действовать в защиту наших интересов», — отметил Головченко.