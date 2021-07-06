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Эксперт рассказал, что будет с коронавирусом через два года

News.ru
1 час назад
Коронавирусной инфекции для адаптации, позволяющей ей сравниться по степени заражения с вирусом гриппа, понадобится около двух-трёх лет. Такое предположение высказал главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр, вирусолог Евгений Тимаков в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».
Что будет с коронавирусом через два года
Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look PressHao Yuan/Xinhua/Global Look Press
Я думаю, не раньше, чем через 2-3 года. Мы подадаптируемся под коронавирус, коронавирус под нас так, чтобы нас заражать как грипп, но при этом не убивать, не вызывать серьезные проявления, — заявил Тимаков.
По словам медика, каждая волна коронавируса запоминается человеческим организмом и обучает иммунитет.. В результате клеточная память позволит «отшлифовать» организм таким образом, что «уже никакая мутация коронавируса нас пробивать не будет».
Ранее ВОЗ сообщила о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире.
В мире,Наука и техника,Евгений Тимаков,ВОЗ,
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