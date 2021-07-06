Украинцы пристыдили посла за слова в эфире британского телевидения

Блогерша Алена Яхно возмутилась, что Пристайко в момент, когда форму украинских спортсменов сравнили с грязным пятном, «придурковато улыбался», а потом стал «что-то блеять на ужасном английском». «Как вообще этот сирый человечек попал в дипломатию?», — задалась она вопросом.

Подписчики Яхно принялись оставлять комментарии с возмущениями. Так, один из пользователей написал, что, Пристайко должен был «дать достойный ответ» ведущей. Другой заявил, что «нормальное официальное лицо» реагировало бы иначе. «Это реально обидно! А наша му-му не нашла слов!?», — написала третья подписчица. Некоторые сочли, что посол плохо владеет английским языком. «Опять опозорились на весь мир», — резюмировала еще одна пользовательница соцсети.