Украинцы пристыдили посла за слова в эфире британского телевидения

В эфире передачи «Доброе утро, Британия» ведущая Кейт Гэрруэй сравнила
изображение карты Украины на форме футбольной сборной страны с грязным пятном. Ее реплика никак не возмутила присутствовавшего в студии Пристайко. Он улыбнулся и сказал, что дизайн формы призвал объединить нацию во время чемпионата Европы по футболу, за что его раскритиковали пользователи.
Блогерша Алена Яхно возмутилась, что Пристайко в момент, когда форму украинских спортсменов сравнили с грязным пятном, «придурковато улыбался», а потом стал «что-то блеять на ужасном английском». «Как вообще этот сирый человечек попал в дипломатию?», — задалась она вопросом.
Подписчики Яхно принялись оставлять комментарии с возмущениями. Так, один из пользователей написал, что, Пристайко должен был «дать достойный ответ» ведущей. Другой заявил, что «нормальное официальное лицо» реагировало бы иначе. «Это реально обидно! А наша му-му не нашла слов!?», — написала третья подписчица. Некоторые сочли, что посол плохо владеет английским языком. «Опять опозорились на весь мир», — резюмировала еще одна пользовательница соцсети.