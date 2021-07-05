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В США обнаружили обломки потерпевшего крушение Boeing 737

Lenta.ru
8 минут назад
Власти США обнаружили обломки потерпевшего крушение воздушного судна Boeing 737. Об этом сообщает Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).
В США обнаружили обломки потерпевшего крушение Boeing 737
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Было найдено небольшое количество плавающих обломков», - говорится в релизе ведомства.
Это должно помочь расследованию, которое ведет комиссия в составе NTSB, федерального регулятора FAA, компании Boeing, производителя двигателей Pratt and Whitney и других.
Ранее сообщалось, что грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана неподалеку от Гавайских островов.
Согласно предварительной информации, судно совершило экстренную посадку на воду у побережья Гонолулу из-за неисправности двигателя.
В мире,Boeing,Соединенные Штаты,
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