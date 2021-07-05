ВОЗ озвучила опасения по ситуации с COVID-19

За последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире «стабилизировалась на очень высоком уровне». Об этом сообщил в Twitter-трансляции директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС Майкл Райан.

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За минувшую неделю в мире было зарегистрировано около 2,6 млн случаев заражения коронавирусом и порядка 54 тысяч смертей.

Если посмотреть на график заболеваемости за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне, — сказал Майкл Райан.

Представитель ВОЗ отмечает, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в мире лучше, чем была 2-3 месяца назад. При том в некоторых странах наблюдается заметное снижение уровня заболеваемости, а вот в других государствах он, напротив, быстро растёт. Причинами роста заболеваемости Райан назвал, в частности, появление новых штаммов вируса, смягчение пандемических ограничений и расширение контактов между людьми.

В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове назвала эпидемическую картину в мире «неоднозначной». Так, в Северной и Южной Америке наблюдается снижение числа инфицированных на 13%, в то время как во всех остальных регионах количество заражённых увеличивается. За неделю рост заболеваемости в Европе составил около 28%, в Африке — на 15%, в Западно-Тихоокеанском регионе — на 10%, в Восточном Средиземноморье — на 9%, в Юго-Восточной Азии — на 7%.

Наблюдается рост заболеваемости не менее чем в 20 странах мира. Общее число заболевших в мире за неделю увеличилось, при этом количество смертей уменьшилось.