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ВОЗ сообщила о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире

Newsru.com
17 минут назад
За последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире «стабилизировалась на очень высоком уровне». Об этом сообщил в Twitter-трансляции директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС Майкл Райан.
ВОЗ озвучила опасения по ситуации с COVID-19
Фото: ТАССТАСС
За минувшую неделю в мире было зарегистрировано около 2,6 млн случаев заражения коронавирусом и порядка 54 тысяч смертей.
Если посмотреть на график заболеваемости за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне, — сказал Майкл Райан.
Представитель ВОЗ отмечает, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в мире лучше, чем была 2-3 месяца назад. При том в некоторых странах наблюдается заметное снижение уровня заболеваемости, а вот в других государствах он, напротив, быстро растёт. Причинами роста заболеваемости Райан назвал, в частности, появление новых штаммов вируса, смягчение пандемических ограничений и расширение контактов между людьми.
В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове назвала эпидемическую картину в мире «неоднозначной». Так, в Северной и Южной Америке наблюдается снижение числа инфицированных на 13%, в то время как во всех остальных регионах количество заражённых увеличивается. За неделю рост заболеваемости в Европе составил около 28%, в Африке — на 15%, в Западно-Тихоокеанском регионе — на 10%, в Восточном Средиземноморье — на 9%, в Юго-Восточной Азии — на 7%.
Наблюдается рост заболеваемости не менее чем в 20 странах мира. Общее число заболевших в мире за неделю увеличилось, при этом количество смертей уменьшилось.
Ранее врачи рассказали, как перенести последствия COVID-19.
В мире,Майкл Райан,ВОЗ,
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