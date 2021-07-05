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WSJ: администрация Байдена пересмотрит стратегию санкций

Газета.Ru
43 минуты назад
Администрация американского президента Джо Байдена намерена пересмотреть стратегию, связанную с применением санкций. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальное лицо в правительстве США.
WSJ: администрация Байдена пересмотрит стратегию санкций
Фото: ReutersReuters
Предполагается, что в Белом доме будут стремиться к остановке масштабных кампаний давления, а также минимизации экономического ущерба. Возможно, в рамках новой стратегии Вашингтон будет действовать вместе со своими союзниками, а не в одностороннем порядке, уточнили люди, участвующие в разработке проекта.
Администрация Байдена практически закончила разработку политического курса США в отношении санкций, которые могут принять в конце лета.
В настоящий момент детали нового подхода 46-го президента США не уточняются, при этом ряд официальных лиц администрации уже говорит об ослаблении санкций против Ирана.
Подробности стратегического курса президента Байдена также описывали нынешние и бывшие должностные лица Белого дома.
Ранее сообщалось, что проект нового оборонного бюджета США оказался без антироссийских санкций. 13 июля документ должен рассмотреть комитет по ассигнованиям в целом, в дальнейшем — комитет по вооруженным силам палаты представителей. После проект будет вынесен на голосование палаты.
В мире,Джозеф Байден,Wall Street Journal,
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