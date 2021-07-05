Пока вы не уснули: В России появится иностранная вакцина

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Иностранную вакцину от COVID-19 решили производить в России
"Одна из наших российских компаний, „Петровакс“, готова запустить производство вакцины [китайской фармацевтической компании] CanSino Biologics. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний", - отметил он.
Сочи начало затапливать
В Сочи река Хорота вышла из берегов, отмечается критический подъем уровня реки Мацеста. Жителей призвали «выдвигаться на возвышенности».
В мэрии попросили горожан и туристов подготовить документы и вещи для возможной эвакуации.
Названа причина смерти Владимира Меньшова
Причиной смерти режиссера Владимира Меньшова
стали последствия коронавирусной инфекции, сообщил Мосфильм.
О найденном у Владимира Меньшова коронавирусе стало известно 26 июня.
ФСБ предотвратила серию терактов
ФСБ России
предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области.
"В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны", - сообщили в в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Тысячи военных США: японцы раскрыли "козырь" в споре за Курилы
Курильские острова являются для Японии вопросом территориального суверенитета и экономических интересов, а для России это задача обеспечения своей безопасности. Статья об этом появилась в издании Yahoo News Japan.
Отмечается, что США не желали сближения СССР и Японии и работали против этого.
Путин отреагировал на смерть Меньшова
Президент России Владимир Путин
выразил соболезнования в связи со смертью кинорежиссера Владимира Меньшова. Об этом в ходе брифинга для журналистов рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
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Отмечается, что президент направит телеграмму соболезнования родным и близким кинорежиссера.
Британцы обратились за лечением в Россию
Британцы, страдающие от рассеянного склероза, вынуждены обращаться за медицинской помощью в Россию и Мексику.
Трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) делают лишь в нескольких британских больницах, время ожидания медицинской услуги может составлять около года.
Пенсионерам положена прибавка за советский стаж
Многие пенсионеры могут рассчитывать на существенные прибавки за трудовой стаж. Об этом заявили в Пенсионном фонде РФ
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Речь идет о гражданах, которые заработали свой стаж еще в советские времена.
Украинский ТВ-канал показал карту с Крымом в составе России
Украинский телеканал «Дом» в заставке одного из выпусков проекта «Русский дневник» показал карту России с Крымом.
«Телеканал «Дом» публично приносит свои извинения и обращается в СБУ для помощи в проведении внутреннего расследования!», — говорится в опубликованном заявлении на Facebook.
Выросли выплаты заболевшим COVID-19
В первом квартале 2021 года выплаты страховых компаний больным коронавирусом на 8% превысили результат за целый 2020 год, составив не менее 828 млн рублей.
Средняя стоимость страховки от COVID-19 колебалась от 3,3 тысяч до 8,4 тысяч рублей, а процент отказов гражданам — от 3 до 20%.