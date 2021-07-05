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ВСУ обстреляли поселок в Донбассе из противотанкового ракетного комплекса

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
2 часа назад
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок на юге Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
ВСУ обстреляли поселок в Донбассе из ПТРК
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уточняется, что ВСУ обстреляли село Таврическое на юге ДНР.
«Огонь был открыт в 16.45 со стороны населенного пункта Чермалык. Всего произведено два выстрела из ПТРК», – приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.
В пятницу подразделения ВСУ обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, повредив три дома.
В мире,Донецк,Украина,
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