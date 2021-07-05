"Ситуация на границе обострилась": Таджикистан объявил мобилизацию

Президент ТаджикистанаЭмомали Рахмон поручил министру обороны Шерали Мирзо осуществить мобилизацию 20 тыс. резервистов для укрепления таджикско-афганской границы, сообщает 5 июля президентская пресс-служба.
Как сообщало ИА REGNUM, по некоторым данным, на сегодняшний день отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над большей частью границы Афганистана с Таджикистаном.
Напомним, на фоне вывода войск США из Афганистана отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро захватывают всё новые районы страны. Под их давлением на территорию Таджикистана уже отошло несколько сотен солдат и офицеров правительственных афганских войск.