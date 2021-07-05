"Ситуация на границе обострилась": Таджикистан объявил мобилизацию

Напомним, на фоне вывода войск США из Афганистана отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро захватывают всё новые районы страны. Под их давлением на территорию Таджикистана уже отошло несколько сотен солдат и офицеров правительственных афганских войск.