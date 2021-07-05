«Да что вы? Серьезно? Я впервые об этом от вас слышу. Я знаю только, что генеральная прокуратура республики Беларусь возбудила два уголовных дела против меня по статье 130 части 3 и 368 части 2. Первая — это разжигание вражды, а вторая — оскорбление президента. Конечно, это абсолютно безосновательные и жестокие статьи. Я всего лишь не равнодушная белоруска, я всего лишь высказывала свою точку зрения и мнение, я всего лишь защищала белорусов — своих братьев и сестер. И, конечно, никаких противоправных [действий] я не совершала. Обвинять меня в экстремизме, вплоть до фашизма, это абсолютное безобразие», — отреагировала Агурбаш.

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Она назвала нынешнюю ситуацию в Белоруссии «абсолютным беззаконием со стороны всех правоохранительных и судебных органов».

«У нас сейчас в Белоруссии ежедневно возбуждаются уголовные дела и ежедневно людей арестовывают, хватают, сажают в тюрьмы ни за что, ни про что. В общем-то эта репрессивная машина докатилась и до меня», — отметила артистка.

Она заявила, что пока она чувствует себя в безопасности, однако выразила опасения касательно тех методов, которыми ее могут попытаться привлечь к ответственности, упомянув недавний инцидент, произошедший с бывшим главным редактором оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет авиакомпании Ryanair, на котором он летел, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Протасевича задержали по обвинению в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

«Я гражданка Российской Федерации и Российская Федерация не выдает и не экстрадирует своих граждан. Поэтому я себя чувствую в этом плане в безопасности. Но от режима Лукашенко можно сейчас ожидать чего угодно. Вы же сами видите, он же может посадить самолет и так далее», — подчеркнула Агурбаш.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила несколько уголовных дел в отношении певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Как передает БЕЛТА, речь идет об обвинениях в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ст.130) и оскорблении президента (ст. 368 УК республики).

Как отметили в генпрокуратуре , с августа 2020 года Агурбаш разместила в соцсетях и на YouTube сведения, "направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов , государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь". А в ряде публикаций надзорное ведомство обнаружило оскорбления в адрес президента республики и обвинения в совершении особо тяжких преступлений.

В связи с этим было принято решение о заключении певицы под стражу. "В генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности", - отметили в генпрокуратуре Беларуси, напомнив, что публикации деструктивного характера в интернете могут повлечь за собой ответственность вплоть до уголовной.

Певица Анжелика Агурбаш, которую просит выдать генпрокуратура Белоруссии, имеет российское гражданство, о белорусском неизвестно, сообщила ее представитель.

«Анжелика находится в России, естественно. Она в курсе, естественно, всех событий, она знает, по каким статьям ее обвиняет генеральная прокуратура Белоруссии», – рассказала она РИА «Новости».

Представитель уточнила, что Агурбаш «белорусска, рожденная в Белоруссии, и гражданка России». При этом она отметила, что на сегодняшний день она не знает, есть ли у Агурбаш гражданство Белоруссии.

Певица Анжелика Агурбаш, выдачи которой требуют белорусские власти, решила попросить помощи у президента РФ Владимира Путина . Текст обращения артистки публикует NEWS.ru.

Владимир Владимирович, нужно остановить ту степень террора и агрессии, которая сейчас происходит по отношению к белорусскому народу. Я не за себя, я за белорусский народ прошу вас помочь остановить это беззаконие. Сейчас Беларусь теряет лучших представителей нации. Они сидят в тюрьме, под следствием. Эта ситуация очень серьёзная, потому что Александр Григорьевич на сегодняшний день просто губит Беларусь и губит белорусов, — обратилась к Путину Агурбаш.

Ранее певица в беседе с NEWS.ru ответила на требование Белоруссии выдать её Минску для правосудия — певицу намерены привлечь к уголовной ответственности. Артистка заявила, что никуда уезжать не планирует, так как абсолютно уверена в своей невиновности. Она считает, что две статьи, по которым против неё возбудили уголовное дело, «ничтожны» и не имеют к ней никакого отношения.

Также Агурбаш подтвердила, что выходила прошлым летом к посольству республики в Москве, когда в Белоруссии проходили митинги после победы Александра Лукашенко на выборах. Однако она не считает, что это можно назвать митингом, — у здания посольства, по её словам, собирались неравнодушные белорусы, которые живут в Москве.

Я не делала ничего плохого. Я всего лишь высказывала своё мнение — это моё право, данное мне по закону. Это мои конституционные права. Я выражала своё отношение к происходящему. Поэтому обвинять меня в разжигании вражды и розни — это безумие абсолютное. Я человек мира. Я всегда выступала только за мир, любовь и справедливость, — добавила Агурбаш.