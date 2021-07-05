Оскорбила Лукашенко: Агурбаш грозит 12 лет тюрьмы

Генпрокуратура Белоруссии направила российскому надзорному ведомству просьбу о выдаче певицы Анжелики Агурбаш. Исполнительницу намерены привлечь к уголовной ответственности за публикации в соцсетях, «направленные на возбуждение социальной вражды» против силовиков, чиновников и представителей власти. В Белоруссии против артистки возбуждены дела по двум статьям Уголовного кодекса. Власти санкционировали ее арест. Певице грозит до 12 лет лишения свободы.
Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против проживающей в России
певицы Анжелики Агурбаш и потребовала выдать ее для ареста. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. Как указывается в пресс-релизе, в мае в отношении исполнительницы возбудило дела о разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК РБ) и оскорблении президента (часть 2 статьи 368 УК РБ).
Сообщается, что с августа 2020 года певица размещала в социальных сетях публикации, "направленные на возбуждение социальной вражды" против белорусских силовиков, чиновников и "представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь".
Кроме того, Агурбаш публиковала вместе с "неустановленными лицами" посты, в которых оскорбляла действующего главу государства Александра Лукашенко
и обвиняла его "в совершении особо тяжких преступлений", отмечает ведомство.
Певицу заочно арестовали и объявили в розыск. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Как рассказал 5 июля РИА "Новостям" представитель исполнительницы, у артистки российское гражданство. Сейчас она находится в России.
Поддержка протестов
Агурбаш открыто поддерживает протестующих в Белоруссии с августа 2020 года, когда в стране прошли президентские выборы. В сентябре она выходила с пикетом к посольству республики в Москве, где ее пытались задержать. 2 июля исполнительница опубликовала видеообращение, в котором утверждает, что Лукашенко якобы "захватил страну, людей в заложники, запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не жалеет никого".
Кризис в Белоруссии
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии
11 февраля заявил, что "ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет".
О певице
Анжелика Агурбаш родилась 17 мая 1970 года в Минске. В шесть лет исполняла популярные песни, представляла себя на сцене. В школьные годы занималась в театральной студии и в музыкальной школе. В 16 лет она снялась в главной роли в фильме "Экзамен для директора". Окончила Минский театрально-художественный институт. Первую известность за пределами Белоруссии ей принёс романс "Нет, эти слёзы не мои " на стихи Владимира Некляева
и музыку Микаэла Таривердиева, прозвучавший в фильме Алоиза Бренча
"Роман в русском стиле" в 1994 году. На конкурсе "Евровидение-2005" в полуфинале представила Белоруссию с песней "Love Me Tonight", её продюсером был Филипп Киркоров
.