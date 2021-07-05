Обзор иноСМИ: Россия и Запад играют мускулами в Черном море

Россия и Запад играют мускулами в Черном море

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Телеканал N-TV рассказал , что Россия и Запад «играют мускулами» в Черном море: Москва отвечает на маневры стран НАТО Украины тренировочными полетами своей авиации. Так Москва демонстрирует, что внимательно следит за действиями соперников, объясняет канал.

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Более десяти российских истребителей и бомбардировщиков выполнили учебно-тренировочные полеты над Черным морем на фоне учений НАТО Sea Breeze. Черноморский флот объявил об отработке атак по кораблям предполагаемого противника. Были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М, а также российские корабли, имитирующие роль противника.

Прощание Ангелы Меркель с Европой

Неделю назад канцлер Германии Ангела Меркель приняла участие в своем последнем саммите ЕС перед федеральными выборами. В течение 16 лет Меркель играла ключевую роль в формировании европейской политики, портал Bayrischer Rundfunk рассказал , чем запомнится уходящий канцлер.

Спор с Венгрией по поводу фундаментальных ценностей ЕС, спор между главами ЕС о формате отношений с Россией, - последний саммит Меркель длился до поздней ночи. Ничего нового - первый саммит канцлера в декабре 2005 года тоже затянулся. BR отмечает, что союзники и противники ценят крепкие нервы Меркель и ее настойчивость. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен описывает ее как проницательного тактика, который чрезвычайно хорошо подготовлен.

«В этом была ее сила, она почти всегда была лучшей в своем деле. Она может быть очень прямолинейной, но также использует свое женское обаяние и не страдает от нашей мужской одержимости собственной важностью».

Могла ли Россия потопить британский эсминец без войны

Во время недавней «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что третья мировая не началась бы, даже если Россия потопила бы британский эсминец: противники РФ знают, что не смогут победить. По версии The National Interest, эти слова - и угроза, и твердое убеждение Путина.

«Это может быть не что иное, как угроза, предостережение для НАТО и Украины от дальнейших вторжений в территориальные воды», - отмечает издание.

NI подчеркивает, что последствия такого подхода могут оказаться очень серьезными: Кремль, «по-видимому, открыт для нанесения превентивных ударов по объектам НАТО в морских границах России», так как рассчитывает, что Запад уклонится от эскалации.

Зеленского попросили сделать Бандеру и Шухевича героями

Депутаты внесли на рассмотрение парламента законопроект, который предлагает установить в стране памятники и мемориальные доски в честь Бандеры и Шухевича. Также документ предлагает выпустить посвященную им юбилейную монету, издать почтовые конверты и марки. Звания героев Бандере и Шухевичу присвоили при Викторе Ющенко , но это решение отменили во время президентства Виктора Януковича : Донецкий окружной суд объяснил, что звание героя страны можно присваивать только людям, которые были/являются гражданами современной Украины.

Спор о Курилах: Япония сдается

Отношения Японии и России, которые во времена премьерства Синдзо Абэ выглядели медовым месяцем, испортились с приходом администрации Ёсихидэ Суги. Как отмечается в материале Yahoo News Japan, на фоне этого президент РФ Владимир Путин заявил в феврале: «Я хочу развивать отношения с Японией, но у меня нет намерений нарушать Конституцию России».