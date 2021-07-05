Британцы обратитились за лечением в Россию

Также своей историей поделилась другая жительница Британии, она рассказала, что если бы у нее не было возможности получить это лечение, она бы оказалась в доме-интернате, а ее дети были бы отправлены в приемные семьи. Женщина добавила, что уже через 14 месяцев стала лучше ходить.