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СМИ: Британцы стали ездить за лечением в Россию

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
59 минут назад
Британцы, страдающие от рассеянного склероза, вынуждены обращаться за медицинской помощью в Россию и Мексику, сообщает The Mirror.
Британцы обратитились за лечением в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как пишет издание, трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) делают лишь в нескольких британских больницах, время ожидания медицинской услуги может составлять около года. Также больные должны соответствовать строгим критериям, сообщает РИА «Новости». Из-за этого пациенты вынуждены ехать в Россию и Мексику, чтобы получить помощь.
«Моя болезнь перестала прогрессировать. Я могу пройти курс физиотерапии и уже вижу некоторые улучшения. Это вселяет в меня надежду», – рассказала Джоселин Колверт, прилетевшая в Россию в марте.
Также своей историей поделилась другая жительница Британии, она рассказала, что если бы у нее не было возможности получить это лечение, она бы оказалась в доме-интернате, а ее дети были бы отправлены в приемные семьи. Женщина добавила, что уже через 14 месяцев стала лучше ходить.
По данным The Mirror, еще около 120 британцев обратились в Национальный медицинский центр имени Пирогова в Москве.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как вакцинный туризм способен радикально поменять имидж России за рубежом.
В мире,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,Россия,Мексика,
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