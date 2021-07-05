В США обнаружили обломки севшего на воду Boeing-737

Отмечается, что в понедельник сотрудники NTSB планируют обследовать место обнаружения обломков при помощи гидролокатора, с тем чтобы определить точное местоположение самолета. Данная информация поможет в поиске черных ящиков.

Грузовой самолет Boeing 737 был вынужден совершить аварийную посадку на воду у Гонолулу утром 2 июля вскоре после вылета. По предварительной информации, причиной такого решения пилотов стала неисправность двигателя. На борту самолета находились два человека, которые были спасены Береговой охраной США.