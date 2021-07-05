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В США обнаружили обломки севшего на воду Boeing-737

ТАССиещё 2
2 часа назад
Сотрудники Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB) обнаружили обломки самолета Boeing-737, совершившего в минувшую пятницу посадку на воду рядом с Гонолулу. Соответствующее сообщение размещено на сайте совета.
В США обнаружили обломки севшего на воду Boeing-737
Фото: ReutersReuters
"Было обнаружено небольшое количество плавающих обломков, они были доставлены на авиабазу береговой охраны в Барберс-Пойнт, где их осмотрели следователи NTSB", - говорится в релизе.
Отмечается, что в понедельник сотрудники NTSB планируют обследовать место обнаружения обломков при помощи гидролокатора, с тем чтобы определить точное местоположение самолета. Данная информация поможет в поиске черных ящиков.
Грузовой самолет Boeing 737 был вынужден совершить аварийную посадку на воду у Гонолулу утром 2 июля вскоре после вылета. По предварительной информации, причиной такого решения пилотов стала неисправность двигателя. На борту самолета находились два человека, которые были спасены Береговой охраной США.
В мире,Соединенные Штаты,
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