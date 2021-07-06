Президенту США Джо Байдену понадобилась шпаргалка, чтобы ответить на вопрос о российских кибератаках, американского лидера «подловили» во время похода в магазин. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

В ходе общения продавец задал главе государства вопрос о «причастности» России к цифровой атаке на более 200 американских предприятий, о чем ранее сообщали СМИ.

Байден не сразу нашел что ответить и достал шпаргалку.

Он сообщил, что в правительстве нет уверенности в конкретных виновниках атаки и «российском следе».