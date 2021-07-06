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Байден полез за шпаргалкой для ответа на вопрос о России

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Президенту США Джо Байдену понадобилась шпаргалка, чтобы ответить на вопрос о российских кибератаках, американского лидера «подловили» во время похода в магазин. Об этом сообщает «Радио Sputnik».
В ходе общения продавец задал главе государства вопрос о «причастности» России к цифровой атаке на более 200 американских предприятий, о чем ранее сообщали СМИ.
Байден не сразу нашел что ответить и достал шпаргалку.
Он сообщил, что в правительстве нет уверенности в конкретных виновниках атаки и «российском следе».
«И я направил запрос от правительства, о том, что нужно будет дать ответ, если мы определим, кто это», – добавил Байден.
В мире,Видео,Джозеф Байден,Россия,Соединенные Штаты,
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